وجه محمد سعد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، بمتابعة امتحانات النقل للدور الثاني، التي بدأت اليوم السبت، بمدارس المحافظة لجميع المراحل التعليمية المختلفة، والعمل على توفير الجو المناسب للطلاب.

وفي السياق، أجرى فتحي الغرباوي مدير عام الإدارة التعليمية بإيتاي البارود، جولة لمتابعة امتحانات الدور الثاني، شملت مدرستي عزت النمر الثانوية بنين، ولطفي الأسطي الثانوية بنات، حيث أدى طلاب الصف الثاني الثانوي، الامتحان في مادة اللغة العربية، كما أدى طلاب الصف الأول الثانوي، الامتحان فى المواد التي لاتضاف للمجموع وهما التربية الدينية والتربية الوطنية.

كما تابع مدير عام الإدارة، استلام ملفات الصف الأول الثانوي بالمدرستين، للعام الدراسي الجديد 2019/2020.

جدير بالذكر أن امتحانات الدور الثاني انطلقت اليوم للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي والأول الثانوي في المواد التي لاتضاف للمجموع، والثاني الثانوي العام والفني.