أعلنت شركة "كريم" للنقل الذكي، اليوم، تعريفتها الجديدة، بعد قرار الحكومة، أمس، تحريك أسعار الوقود.

فتحة العداد 4.50 جنيه

وجاءت التعريفة كالتالي:

- فتحة العداد 4.50 جنيه في التسعيرة الجديدة، مقابل 3.82 جنيه في التسعيرة القديمة.

- سعر الكيلو متر 4.21 جنيه في التسعيرة الجديدة، مقابل 3.55 في التسعيرة القديمة.

- دقيقة الانتظار 0.67 قرش في التسعيرة الجديدة، مقابل 0.64 في التسعيرة القديمة.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن مجلس الوزراء، أقر تحريك أسعار المنتجات البترولية، اعتبارًا من الساعة 9 صباح الجمعة، 5 يوليو.

وبحسب بيان صحفي للوزارة، جاءت الأسعار كالتالي: بنزين 80: 6.75 جنيه، بنزين 92: 8 جنيه، بنزين 95: 9 جنيه، سولار: 6.75 جنيه، أسطوانة البوتاجاز: 65 جنيهًا، المازوت: 4500 جنيه.