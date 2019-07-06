أعلنت مشيخة الأزهر عن انطلاق ملتقى كبار العلماء، غدًا، بعد صلاة المغرب بمسجد مدينة البعوث الإسلامية مع الطلاب الوافدين، تحت عنوان "السنة النبوية بين نقد السند ونقد المتن: أحكام وضوابط وآثار".

وأكدت المشيخة، في بيان لها، أن الملتقى يأتي في إطار ما تبذله الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف من جهود تستهدف تصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الفكر المتطرف، وإقامة جسور التواصل مع شباب العالم الإسلامي.

وتستضيف الندوة الدكتور أحمد معبد شيخ المحدثين وأستاذ الحديث وعلومه بجامعة الأزهر، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور سعد جاويش أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، ويعقد الملتقى كل يوم أحد من كل أسبوع لمدة 3 شهور.