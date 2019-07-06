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الجريدة الرسمية تنشر قرار تشكيل لجنة متابعة أسعار المنتجات البترولية

الجريدة الرسمية تنشر قرار تشكيل لجنة متابعة أسعار المنتجات البترولية

إيران ترفع مستوى اليورانيو المخصب 5% لأهداف سلمية

إيران ترفع مستوى اليورانيو المخصب 5% لأهداف سلمية

انفجار سيارة مفخخة قرب وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب

انفجار سيارة مفخخة قرب وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب

اعتقال 5 بتهمة تهريب مادة مشعة بـ72 مليون دولار في تركيا

اعتقال 5 بتهمة تهريب مادة مشعة بـ72 مليون دولار في تركيا

مصرع محامي وإصابة آخر حاولا ضبط بلطجية سرقوا مكتب أحدهما في شبرا

مصرع محامي وإصابة آخر حاولا ضبط بلطجية سرقوا مكتب أحدهما في شبرا

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تواجه مصر في دور الـ16 من "كان 2019".. جنوب أفريقيا دولة الـ3 عواصم

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أسعار المواصلات من موقف عبود.. منوف بـ13 جنيها ودمنهور بـ30

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