أصدر عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، قرار بتشكيل المجلس الأعمال المصري المكسيكي، من الجانب المصري.

ونشرت الوقائع المصرية، اليوم، تفاصيل القرار الذي حمل رقم 585 لسنة 2019، والذي تضمن الأسماء والشركات التابعة، وجاءت تفاصيله كالتالي: