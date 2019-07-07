يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أنّ يسود غدًا الإثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء، كما تنشط أحيانًا على خليج السويس ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط والأحمر تكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 25 36

شبين الكوم 25 36

طنطا 24 35

دمنهور 24 34

الإسكندرية 25 32

بلطيم 25 31

مطروح 24 31

بورسعيد 26 31

دمياط 25 30

الزقازيق 24 37

الإسماعيلية 22 37

السويس 23 36

العريش 24 33

شرم الشيخ 28 37

الغردقة 26 38

مرسى علم 27 37

الفيوم 23 37

بني سويف 23 37

المنيا 24 37

أسيوط 24 38

سوهاج 25 39

قنا 26 39

الأقصر 27 41

أسوان 28 41

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 29 43

المدينة 26 43

الرياض 30 46

المنامة 35 41

أبوظبي 31 41

الدوحة 34 44

الكويت 34 49

دمشق 20 36

بيروت 26 30

عمان 19 32

القدس 20 30

غزة 24 30

بغداد 28 46

مسقط 30 35

صنعاء 17 28

الخرطوم 27 38

طرابلس 22 33

تونس 25 37

الجزائر 24 30

الرباط 15 24

نواكشوط 22 27