عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، متهما بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة 500 ألف جنيه و4 متهمين بالسجن المؤبد وغرامة 500 ألف جنيه في قضية "التخابر مع إيران".

وأحالت النيابة العامة، علاء معوض علي معوض عبيد "محبوس"، وحسن درباغي وشهرته "الحاج حسن" هارب، ومحمد حسن مكاري وشهرته "أبوحسين" هارب، حميدة الأنصاري، هاربة، كريمي محسن، هارب، شفيعي حسين، هارب، إلى محكمة الجنايات، موضحين أنّهم في غضون الفترة من مطلع 2012 حتى أبريل 2016 داخل مصر العربية وخارجها، ارتكب المتهم الأول تخابر مع دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي، وبمصالحها القومية، بأنّ اتفق مع المتهمين الثاني والثالث مسؤول الملف المصري في الحرس الثوري الإيراني، والمتهمة الرابعة وحتى السادس من عناصره، على العمل لصالح دولة إيران، داخل البلاد من خلال إمدادهم بمعلومات عن أوضاعها الداخلية، وتمكينهم من تجنيد آخرين يعملون لصالح تلك الدولة، وتكوين مجموعات تخلق للأخير نفوذًا سياسيًا وعسكريًا بالبلاد.

وضم أمر الإحالة أنّه نفاذا لذلك تم إمدادهم بتقارير حوت معلومات عن الأوضاع الداخلية لمعتنقي مذهب تلك الدولة الشيعي بالبلاد، وانتقى مواطنين من محيطه وأوفدهم لتلك الدولة لفحصهم من قبل عناصر الحرس الثوري، وتجنيد من يصلح منهم للعمل لصالحه، كما اضطلع بنشر مذهبها بالبلاد من خلال إصدار مؤلفات وموقع إلكتروني وإنشاء مركز اتخذه مقرًا لنشاطه، وسعى لاستقطاب عناصر من ذلك المذهب، وإمدادهم بمعونات مالية، وتكوين مجموعات منظمة بالبلاد لتنفيذ مخطط تلك الدولة، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي وبمصالحها القومية.

كما طلب المتهم وأخذ من دولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها أموالًا بقصد ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية، بأنّ طلب وأخذ من المتهمين الثاني حتى السادس 70 ألف دولار أمريكي، مقابل تنفيذ التكليفات الصادرة إليه منهم بقصد الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وارتكب جريمة غسل أموال بقيمة 70 ألف دولار أمريكي المتحصلة من الجريمة موضوع الاتهام السابق بأنّ أودع جزءا من المبلغ بحساباته البنكية وحسابات أبناءه القصر، أخذ سيارة وقطعة أرض أقام عليها مبنى، وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها.

واتهمت النيابة المتهمين من الثاني حتى السادس بأنّهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول، لارتكاب جريمة التخابر موضوع التهمة أولًا فقرة 1 بأنّ اتفقوا معه على ارتكابها، وساعدوه بأنّ استغلوا المعلومات وأرسلوها لهم عن الأوضاع الداخلية للبلاد، وأمدوه بالأموال اللازمة لمباشرة الأنشطة المكلف بها، وتحملوا تكاليف سفر المواطنين الذين اختاروهم لتسفيرهم لدولتهم واستقبالهم لفحصهم والنظر في مدى صلاحيتهم للعمل لمصالحهم، ووقعت الجريمة بناء على الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين في الأوراق.

وباشرت هيئة المحكمة المحاكمة في جلسات سرية بلغت 32 جلسة بدأت منذ يونيو 2018 حتى صدور قرار حجز القضية للنطق بالحكم بجلسة علنية، وصدر فيها الحكم قبل قليل.