برقم الجلوس.. تعرف على نتيجة الصف الثالث الثانوي الفني للتمريض

اعتمدت الدكتورة سهير عبدالحميد رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، التابعة لوزارة الصحة والسكان اليوم، نتيجة الصف الثالث الثانوي الفني للتمريض للعام الدراسي 2018/2019.

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