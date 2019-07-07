تعتزم شركات الأدوية تقديم مذكرة عاجلة إلى وزيرة الصحة، تتضمن المطالبة بإعادة تسعير الأدوية، على خلفية تحريك أسعار الوقود وتعريفة الكهرباء، وهو ما ضاعف الأعباء على الشركات، بحسب المذكرة.

وقال علي عوف، رئيس الشعبة العامة لشركات الأدوية بالغرف التجارية، لـ"الوطن"، إن المذكرة تتضمن المطالبة بإعادة تسعير الأدوية الأقل من 10 جنيهات، لارتفاع تكاليف إنتاجها، وتكبد الشركات خسائر كبيرة جراء الاستمرار فى الإنتاج، وفقاً لمدخلات الإنتاج الحالية.

ودعا "عوف"، وزارة الصحة إلى إقرار زيادات تتراوح بين 7% و10%، نظراً للتغيرات السريعة على سعر الأدوية المستوردة، وأسعار المواد الخام الدوائية، خاصة فى ظل المتغيرات الدولية وتقلبات الاقتصاد العالمى، مضيفا: "زيادة أسعار البنزين ستؤثر بشكل مباشر على تكاليف توزيع ودعاية وإنتاج الأدوية الفترة المقبلة، وقد يتزايد نقص الأدوية أو اختفاؤها فى الأسواق الفترة المقبلة، حال استمرار الوضع دون تغيير".

وأوضح أن "الدواء يعد سلعة استراتيجية، إلا أن زيادة أجور العاملين، والأعباء الأخرى تلعب دورا رئيسيا في التكلفة"، فيما أرجع أسباب نقص الدواء في السوق المحلية إلى الخسائر الكبيرة التي تتكبدها، وعدم تناسب أسعار بعض الأدوية الحالية مع تكلفة إنتاجها.

وأردف: "تسعيرة الأدوية لا تتناسب مع المعطيات الجديدة رغم زيادة أسعار استيراد الخامات، على خلفية زيادة سعر الدولار مرات عدة خلال السنوات الماضية، وهو ما دفع الشركات المنتجة لخفض معدلات إنتاجها أو التوقف عن الإنتاج تماما".