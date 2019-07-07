تمكنت شرطة التموين من ضبط 16 طن منتجات ومستلزمات إنتاج «طحينة» مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات داخل مصنع غير مرخص بالإسكندرية بالإضافة إلى ضبط 3 أطنان من لحوم الدجاج الفاسد فى مجزر بالقاهرة.

وأكدت بيان صادر عن وزارة الداخلية، اليوم، أن معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية تحققت من قيام المدير المسئول عن مصنع للصناعات الغذائية بدائرة قسم شرطة برج العرب بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجارى من خلال تصنيع «طحينة» بدون ترخيص مستخدماً خامات مجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وطرحها للبيع بالأسواق.

وأضاف البيان أنه تم استهداف المصنع وضبط 15,930 طن منتج نهائى غير مطابق للمواصفات ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وأوضح أن شرطة التموين ضبطت 3 أطنان دواجن مجهولة المصدر داخل مجزر غير مرخص فى دار السلام بالقاهرة وتم ضبط المسئول عن المجزر وهو مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان لإدارته المجزر بدون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من الدواجن مذبوحة خارج المجازر الحكومية المرخصة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها لطرحها فى الأسواق وتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر داخل المجزر على 2,780 طن مقطعات دواجن مجهولة المصدر، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.