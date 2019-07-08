ضبط 15 ألف لتر بنزين وسولار جمعت لبيعها بالأسعار الجديدة ببني سويف

شنت لجنة حماية المستهلك في بني سويف، حملة استهدفت تكثيف المرور على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز لمتابعة انتظام الخدمات المقدمة، أسفرت عن تحرير 5 مخالفات لعدم الإعلان عن الأسعار لبعض المحطات، وتحرير 5 مخالفات أخرى مماثلة خاصة بضبط 15 ألف لتر من السولار وبنزين 80 جرى تجميعها بغرض بيعها بالسعر الجديد وجرى التحفظ عليها، واتخذت الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.

جاء ذلك في تقرير اللجنة خلال عرضه على المحافظ، اليوم، وأوضح السكرتير العام المساعد تامر أبو النجا، أن تلك الإجراءات ضمن تكليفات المحافظ باستمرار المتابعة اللحظية وإبلاغه بالمستجدات أولا بأول لتنفيذ الحلول اللازمة، لافتا أن لجنة الحماية تهدف إلى توحيد الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل الأسواق والمحال التجارية كافة بالمدن والقرى، بإعداد تقرير أعمال بصفة مستمرة وعرضه على المحافظ.

وأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، الجمعة الماضي، تحريك أسعار الوقود، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعلنته الحكومة قبل 3 سنوات.

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنَّ مصر تحرص على استمرارها في تطبيق سياسات الانضباط المالي والاقتصادي بكل جوانبها لما فيه من خير لمستقبلها ومستقبل شعبها.