اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين صباح اليوم، باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية الخاصة.

وأغلقت شرطة الاحتلال قبل ظهر اليوم باب المغاربة، عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية للمستوطنين وتجولهم في باحات الأقصى.

واقتحم 50 مستوطنًا باحات الأقصى خلال الفترة الصباحية، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته، وتلقوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، حسب ما أفاد مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة فراس الديس، وفقا لـ"وكالة "وفا".

وأشار الدبس إلى أنّ شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى واصلت التضييق على دخول الفلسطينيين للمسجد الأقصى، واحتجزت بعض هوياتهم الشخصية قبيل الدخول إليه.