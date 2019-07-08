انهارت ظهر اليوم، صومة قمح كائنة في مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا، دون وقوع وفيات أو إصابات بشرية.

أفادت مصادر بالتموين، أن الصومعة انهارت بفعل شروخ وتشققات ظهرت بها فجأة، وبداخلها كميات من القمح تتجاوز الـ3 الآف طن، وهناك صومعة ثانية بجوارها مائلة وعرضة للانهيار، والثالثة متشققة وتقع بجوار محول كهربائي ومن المحتمل أن يجرى فصل التيار كإجراء احترازي.

وكانت أجهزة الأمن بالمنيا، تلقت بلاغا بحدوث حالة من الذعر بمركز بني مزار بعد سماع دوي انفجار هائل، وبالفحص تبين انهيار صومعة قمح يبلغ ارتفاعها نحو 30 مترا، وأنه حتى الآن لم يجرى رصد وقوع وفيات أو إصابات بشرية، خاصة وأن عمليات توريد القمح ضعفت في ظل اقتراب نهاية موسم الحصاد في منتصف شهر يوليو الجاري.