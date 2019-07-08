8 معلومات عن طفيل "التريكوجراما" بعد إطلاق محافظ مطروح له

أعلن اللواء مجدى الغرابلي، محافظ مطروح، الانتهاء من إطلاق طفيل التريكوجراما، للقضاء على الحشرات، التي تسبب أمراضا للنخيل، لتغطية جميع مساحات النخيل بسيوة، بالتعاون بين مديرية الزراعة بمطروح والمتمثلة فى الإدارة الزراعية بسيوة ومجلس مدينة سيوة.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي أبرز المعلومات عن طفيل التريكوجراما، بحسب موقع البحوث الزراعية:

1- الطفيل يحمى الإنسان من مخاطر استخدام المبيدات.

2- طفيل الترايكوجراما هو حشرة دقيقة للغاية، يتراوح حجمها بين 1 إلى 10 مليمتر.

3- تلعب دور هام وهو التطفل على بيض فراشات ليبودبترا، أو حرشفيات الأجنحة، وتستخدم في مكافحة بعض الآفات مثل "أبو دقيق- التوتة أبسيليوتا السوسة".

4- الطفيل يحتاج إلى عائل واحد او أكثر لتكملة دورة حياته، وبحسب دراسات سابقة فإن الأنواع التابعة لجنس ترايكوجراما تهاجم أكثر من 400 نوع من الحشرات الضارة.

5- الجرام الواحد من الطفيلات ينتج نحو 80 ألف حشرة تكافح فدان من الأراضي الزراعية.

6- عملية المكافحة تطلق 3 مرات كل 15 يومًا، ويتم إطلاق الطفيل في كل 18 مترا.

7- دورة حياة الطفيل قصيرة، تستغرق من 7إلى 8 أيام في الحقل، ومن 9 إلى 10 أيام في المعمل علي درجة مئوية 25 مئوية، وبالتالي يمكن مضاعفة أعداده في فترة زمنية قصيرة.

8- قبل انطلاق الطفيل في الحقل يجب ألا الاهتمام بتربية الطفيل داخل المعمل، بإجراء عدة خطوات لتربيته بشكل سليم.

وكان صدق اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح، في مطلع فبراير من العام الجاري، على مبلغ 380 ألف جنيه لمكافحة طفيل التريكو جراما ومكافحة سوسة النخيل بسيوة دعما لقطاع الزراعة والمزارعين بالواحة والحفاظ على ثروة النخيل.

وقال آنذاك، اللواء وفائي عبدالفتاح الحصيوى رئيس مركز ومدينة سيوة، إن محافظ مطروح صدق بمبلغ 200 ألف جنيه لدعم احتياجات معمل المكافحة الحيوية بسيوة ولإنتاج طفيل التريكوجراما.