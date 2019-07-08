مازح الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، أعضاء البرلمان، خلال الجلسة العامة اليوم، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب، ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، والموافقة على القانون فى مجموع مواده.

وقبل أن يرفع عبدالعال، الجلسة العامة، انتفض بعض النواب من مقاعدهم، وضحك رئيس البرلمان، بقوله: عايزين تمشوا ولا اللى قاعدين فى حجز.. عايزين إفراج.

واستطرد، "أشكيكم لمين، والله العظيم مش عارف أشكيكم لمين".

وفى الوقت الذى ذهب فيه النائب محمد سليم، إلى المنصة لمخاطبة رئيس البرلمان، قال عبدالعال، مبتسمًا: "محدش يحوش عنى محمد سليم، أسيبهم عليك".