نصح المهندس مصطفى الشيمي، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة، خلال لقائه ببرنامج نظرة على قناة صدى البلد المواطنين بعدم استخدام فلاتر المياه، وقال إن عدم تنظيف شمعات الفلتر يحولها لمزرعة بكتيريا، ما قد يسبب كوارث صحية. وقدم موقع Wikihow طرق لتنقية المياه بديلا للفلتر:

1) استخدم نسيج الموسلين القطنى أو قميص قطن وضعه على وعاء ثم اسكب المياه لترشيح الجزيئات الملوثة بالمياه.

2) استخدم زجاجة بلاستيكية واقطعها جزئين، وضع في الجزء العلوي مجموعة حصى وضعه بداخل الجزء السفلي وافتح الغطاء قليلا لترسي المياه على قطرات.

3) استعمال أقراص تنقية وتعقيم المياه لقتل البكتيريا والفيروسات الموجودة بالمياه، ويتم استخدام قرص لكل لتر واحد، وتستغرق من نصف ساعة لأربع ساعات لتأتي بمفعولها.

4) استخدام الكزبرة لتنقية المياه، من خلال نقعها بالمياه لمدة ساعة على الأقل، ثم إزالة الكزبرة وشرب المياه، فقد أثبتت الدراسات أنها فعالة في إزالة الرصاص والنيكل من المياه

5)استخدام المبيضات لتنقية المياه وقتل الفيروسات، ويجب استخدام كمية بسيطة فقط من المبيض لكل لتر لمنع حدوث تسمم، ثم رج المياه، وتركها لمدة نصف ساعة.

6) غلي الماء من أفضل الطرق لقتل البكتيريا والفيروسات، فبعد غلي المياه لمدة عشر دقائق، يتم تركه يبرد ثم يصبح جاهزا للشرب بعد تنقيته.