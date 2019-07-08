حملات مكثفة على مواقف «السيرفيس».. وخطوط ساخنة لتلقى شكاوى الركاب

منذ الإعلان عن تحريك أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 12 و22% يوم الجمعة الماضى، بدأت الأجهزة الحكومية المعنية فى مختلف المحافظات، تنفيذ عدة إجراءات لمواجهة أى محاولات من جانب سائقى سيارات الأجرة، لاستغلال الركاب، وفرض أى مبالغ إضافية على المواطنين، أكثر من التعريفة المقرّرة لوسائل المواصلات العامة، وخطوط «السيرفيس» والتاكسى الداخلى، التى أصدر المحافظون قرارات بشأنها، تتضمّن زيادة فى الأجرة، بما يتراوح بين 10 و25%.

وتضمّنت تلك الإجراءات تفعيل غرف العمليات فى جميع المحافظات لمواجهة أى تداعيات طارئة لتحريك أسعار الوقود وزيادة تعريفة المواصلات العامة، وتنفيذ حملات موسّعة على مواقف السيارات، للتأكد من الالتزام بالتعريفة المقرّرة، وكذلك الالتزام بخطوط السير، إضافة إلى تخصيص خطوط ساخنة لتلقى أى شكاوى من المواطنين على مدار 24 ساعة، فضلاً عن تجهيز عدد من الأوتوبيسات للدفع بها، لنقل الركاب فى حالات الطوارئ، وفى حالة امتناع سائقى الأجرة عن تحميل الركاب.

ففى الإسكندرية، حرّرت مديرية التموين والتجارة الداخلية محضراً لإحدى محطات الوقود، لعدم الإعلان عن الأسعار الجديدة، وقال المحافظ الدكتور عبدالعزيز قنصوه، إن إدارة مشروع محطات الركاب والانتظار بدأت مباشرة، عقب اعتماد التعريفة الجديدة للمواصلات، بتعليق «بانرات» بالمواقف والمحطات المختلفة، وإلزام سائقى سيارات الأجرة بها، ومدون عليها بيان كامل بتعريفة الركوب الجديدة الخاصة بالخطوط التابعة للموقف، وموضح عليها أرقام تليفونات غرفة عمليات المحافظة وإدارة المواقف، للإبلاغ عن أى شكوى.

وأضاف المحافظ أنه يجرى التنسيق بين إدارة ومباحث المرور ورؤساء الأحياء وكل الجهات المعنية، لتنفيذ حملات مكثّفة على كل المواقف، للمتابعة وإحكام الرقابة، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقرّرة وعدد الركاب بكل سيارة، والتصدى لمحاولات بعض السائقين تقسيم خط السير الواحد إلى عدة مراحل، ومواجهة أى مخالفات أخرى، وشدّد بأنه سيتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين. وشنّت الأجهزة التنفيذية بالقليوبية حملات على محطات البنزين ومواقف السيارات، وأوضح محمد عبدالهادى مدير المواقف بالمحافظة، أن الإدارة شدّدت رقابتها على المواقف لمنع استغلال السائقين للركاب، لافتاً إلى تجهيز أوتوبيسات داخل مجمع مواقف بنها، لنقل الركاب حال امتناع سائقى الأجرة عن العمل، داعياً المواطنين إلى الإبلاغ عن أى محاولة لرفع الأجرة عن التعريفة المقرّرة من قبل المحافظة.

وأكد مسئول بمديرية أمن الغربية أن إدارة المرور تلقت عدداً من الشكاوى بقيام بعض سائقى الأجرة بتقسيم خطوط السير واستغلال الركاب، مشيراً إلى أنه تم على الفور الدفع بوحدات المرور إلى المواقف محل الشكوى، للتصدى لتلك الظاهرة وضبط المخالفين، فيما شدد محافظ الغربية، اللواء هشام السعيد، على استمرار الحملات على مواقف السيارات ومحطات الوقود على مدار 24 ساعة، لمواجهة جميع أشكال الغش التجارى، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين. ووجّه محافظ البحيرة، اللواء هشام آمنة، بتضافر جهود جميع الأجهزة المعنية ووضع الخطط والحلول البديلة لمواجهة أى أزمة طارئة، وتوعد المحافظ، خلال اجتماع ضم وكلاء وزارات الصحة والتموين ومسئولى المواقف والمرور ورؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية، بسحب رخصة أى سائق وشطبه من المواقف، فى حالة قيامه بأى تجاوزات أو محاولة استغلال المواطنين، بعد أن تمت زيادة تعريفة الركوب لمختلف المواصلات العامة بالمحافظة، بنسبة تتراوح بين 10 و16%.

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وفى شمال سيناء، شهدت عدة مواقف للسيارات مشادات كلامية بين بعض الركاب والسائقين، الذين حاولوا تحصيل أجرة زيادة عن التعريفة المقررة، مما تسبّب فى تكدّس المواطنين داخل تلك المواقف، بعد امتناع السائقين عن العمل، بينما لجأ عدد من السائقين فى موقف «القنطرة» إلى تحميل الركاب من خارج الموقف، مستغلين حاجتهم إلى السفر دون تأخير، وقاموا بتحصيل مبالغ زائدة عن الأجرة المحدّدة، بما يتراوح بين 5 و10 جنيهات من كل راكب، حسب خط السير.

وأكدت مصادر لـ«الوطن» أن أحد الركاب أبلغ ضابط كمين «الميدان»، غرب العريش، بأن سائق الميكروباص قام بتحصيل 5 جنيهات زيادة من كل راكب، فطلب الضابط من السائق إعادة المبالغ الزائدة عن الأجرة إلى الركاب، كما قام بسحب رخصة السيارة ورخصة القيادة، وطلب من السائق إنزال الركاب فى موقف العريش والعودة لاستعادة الرخص، ودعا الضابط الركاب إلى الإبلاغ عن أى تجاوزات أو مخالفات من قِبل السائقين، لمنع استغلالهم. وفى كفر الشيخ، شهدت مواقف السيارات حالة من الارتباك عقب تطبيق الزيادة الجديدة فى أسعار المواد البترولية، وحتى صدور قرار بتحديد التعريفة الجديدة للمواصلات العامة، ووجّه المحافظ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، بضرورة انتشار رجال المرور فى المواقف، لضمان التزام السائقين بالتعريفة المقرّرة.

واعتمد محافظ السويس، اللواء عبدالمجيد صقر، التعريفة الجديدة لسيارات الأجرة للخطوط الداخلية، وشدّد على تفعيل القرار ومتابعة تنفيذه، وتنظيم حملات مكثفة على مواقف السيارات للالتزام بالتعريفة المقرّرة، وتوقيع الإجراءات القانونية على السائقين المخالفين، التى تتضمّن فرض غرامات مالية، وسحب رخصة القيادة، وقد تصل إلى إلغاء ترخيص خط سير السيارة، كما كلف مديرية التموين بمتابعة محطات الوقود للتأكد من توافره وبيعه بالأسعار المقرّرة.

وأقرت محافظة مطروح التسعيرة الجديدة للمواصلات الداخلية والخارجية، بزيادة بلغت نسبتها 15%، ووجه المحافظ اللواء مجدى الغرابلى، الأجهزة التنفيذية المعنية بمتابعة محطات الوقود، والتأكد من توافر جميع المنتجات البترولية، وفق الأسعار الجديدة، إلى جانب متابعة مواقف السيارات، وشنّ حملات مستمرة لإلزام السائقين بالأسعار المقرّرة، والتصدى لأى ممارسات غير قانونية بكل حسم. وفى إطار جهودها لتخفيف الأعباء عن المواطنين، فى أعقاب الزيادة الجديدة فى أسعار الوقود، أعلنت مديريات التموين فى مختلف المحافظات عن افتتاح منافذ جديدة لبيع السلع الاستهلاكية للمواطنين بأسعار مخفّضة، لمنع محاولات بعض التجار زيادة الأسعار، كما شنت حملات موسعة على الأسواق لضبط الأسعار، والتأكد من توافر كل السلع التموينية بجودة عالية.