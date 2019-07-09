التضامن.. غدا بدء صرف المعاشات المحولة على البنوك

تبدأ وزارة التضامن غدا في صرف معاشات شهر يوليو بالزيادة المقررة وذلك للمعاشات المحول صرفها على البنوك لعدد 1.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 4.3 مليار جنيه.

تابعت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي انتظام عمليات صرف معاشات شهر يوليو حيث اطمأنت الوزيرة الى سير عملية صرف المعاشات بيسر وبدون شكوى بجميع منافذ الصرف وماكينات الصراف الألى التابعة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصندوقيها بالإضافة الى المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد .

كما أعلنت اللجنة المشكلة من قيادات الصندوقين الحكومي والعام والخاص التي تتابع عمليات الصرف على مدار اليوم ان إجمالي عدد الحالات التي قامت بالصرف حتى مساء امس قد قاربت 4,5 مليون عملية صرف بقيمة اجمالية 6 مليار و880 مليون جنيها و بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 759 الف حالة بقيمة اجمالية 1 مليار و 368 مليون جنيها وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات ATM مليون و806 الف حالة صرف بقيمة اجمالية 2 مليار و66 مليون جنيها بالإضافة الى 2 مليون و34 الف حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة اجمالية 3 مليار و 445 مليون جنيها .كانت والى قد أصدرت تعليماتها بمتابعة سير عمليات صرف المعاشات والعمل على حل اى شكوى من أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف .