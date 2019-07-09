بالفيديو.. مريم وسحر نوح تطرحان "أغلى الحروف"

طرحت المطربتان مريم ومريم نوح، ابنتا الفنان الراحل محمد نوح أغنية "أغلى حروف".

الأغنية من كلمات روماينا عجيز وألحان أحمد حمدي وتوزيع محمود صادق وجيتار شريف فهمي.

وقالت مريم إنها وشقيقتها سحر كانت تراودهما فكرة تقديم أغنية للأب لشعورهما أن حقه مهضوم في الأسرة، خاصة أن الأبناء لا يشعرون بقيمة والدهم إلا بعد فقدانه، وهو ما جعلهما يستمعان لعدد من الشعراء الذين عرضوا عليهما أكثر من فكرة أغنية لكنهما لم تجدان في الكلمات ما يوفي الأب حقه.

وأشارت مريم إلى أنها طلبت من روماينا كتابة أغنية تكرس دور الأب وفوجئت بعد ساعتين فقط تعرض عليها كلمات الأغنية التي وجدت فيها المضمون الذي تبحث عن تقديمه.

موضحة أنهما حرصا على أن تحمل الأغنية البهجة والسعادة فهي ليست تأبين لشخص رحل عن الدنيا وليست حزينة ولكنها مناسبة لسماعها في مناسباتنا الاجتماعية المختلفة من الزواج والخطوبة وأعياد الميلاد.

وأوضحت مريم أن الأغنية بمثابة إهداء لكل أب قدم الغالي والنفيس من أجل أبنائه قدم للمجتمع أشخاص صالحين، موضحة أن التحضير للأغنية استغرق 3 أشهر حتى خرجت إلى النور بالشكل الذي يرضيهما.