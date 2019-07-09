على الرغم من ارتفاع ودائع العملاء الأفراد بالعملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار في البنوك العاملة في السوق المحلية خلال 90 يوما بقيمة 600 مليون دولار لتصل إلى مستوى 28.6 مليار دولار، إلا أن قيمة الأرصدة الإجمالية انخفضت قيمتها بما يقترب من مستوى الـ6 مليارات جنيه، إذا ما قمنا بتحويلها إلى الجنيه المصري، وذلك نتيجة لتراجع سعر الدولار، وارتفاع الجنيه خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وكشفت تقارير حديثة للبنك المركزي المصري، عن تكبّد حائزي الدولار في شكل ودائع لدى البنوك من العملاء الأفراد، خسائر قيمتها 5.844 مليار جنيه خلال الشهور الثلاثة الأولى من 2019.

وأضافت التقارير أن قيمة ودائع العملات الأجنبية بالجنيه لدى 38 بنكا في السوق المحلية انخفضت إلى 497.662 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 503.506 في نهاية ديسمبر 2018، رغم ارتفاع أرصدة ودائع الأفراد بالدولار إلى 28.6 مليار دولار (17.37 جنيه سعر الدولار فى نهاية مارس)، مقارنة بنحو 28 مليار دولار (17.95 جنيه سعر الدولار فى نهاية ديسمبر).

وقال أكرم تيناوي، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لبنك ABC، إن تلك الخسائر نتيجة لتحسّن قيمة الجنيه أمام العملة الأمريكية بعد انخفاض سعرها، وأضاف لـ"الوطن"، أن الاستثمار في العملات الأجنبية، وعلى رأسها الدولار، لم يعد مجديا مع تراجع سعرها وارتفاع مخاطر اكتنازها، وذلك في ظل تحسّن موارد الدولة من النقد الأجنبي.

ولفت "تيناوي"، إلى أن ميزان المدفوعات الذي يقيس الفرق بين إيرادات العملة الأجنبية واستخداماتها حقق فائضاً بقيمة تصل إلى 1.4 مليار دولار خلال الربع الأول نتيجة ارتفاع موارد النقد الأجنبى، مشيراً إلى أن تحسن مؤشرات موارد السياحة والصادرات البترولية والغاز الطبيعى وتحويلات العاملين فى الخارج وغيرها أدى إلى توفير معروض أكبر من النقد الأجنبي في السوق المحلية.

وتابع: "استمرار تحسن موارد النقد الأجنبي وتحقيق فوائض جديدة فى ميزان المدفوعات يسهم بقوة فى استمرار تحسن قيمة الجنيه"، موضحاً أنه في ظل سعري الفائدة والعملة الأجنبية فى الوقت الحالي، فإن استمرار اكتناز الدولار سيعرّض أصحابه إلى مزيد من الخسائر في ظل تحسن مؤشرات موارد النقد الأجنبي.