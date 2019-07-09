تفاصيل غرق مساعد شرطة وإنقاذ 3 ضباط سقط بهم باب عبَّارة بأسيوط

كشف مصدر أمني تفاصيل غرق مساعد الشرطة وإنقاذ 3 ضباط، سقط بهم باب عبارة نهرية في أسيوط أثناء توجههم إلى معاينة أمنية.

وقال المصدر، لـ"الوطن"، إن قوة أمنية بقيادة المقدم محمود بدوي رئيس مباحث مركز شرطة البداري، يرافقها فريق من النيابة العامة، كانت متوجهة لجزيرة المغربي لإجراء معاينة على الطبيعة في إحدى الجرائم الجنائية، وأثناء استقلالهم لعبارة البداري - مجريس، سقط بهم باب العبارة في نهر النيل، ما أدى الى سقوط ثلاثة ضباط ومساعد شرطة في مياه النيل وتم إنقاذ الضباط، وجارٍ البحث عن مساعد الشرطة، الذي من المرجح أنه لقى مصرعه غريقا.

وتلقى اللواء عمر عبدالعال مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، بأن العبارة النهرية كانت تقل قوة من مباحث مركز شرطة البداري برئاسة المقدم محمود بدوي رئيس مباحث المركز، وأن باب العبارة سقط بهم في نهر النيل أمام قرية مجريس التابعة لمركز صدفا، وأسفر ذلك عن فقد مساعد شرطة يُدعى "راوي ونيس" وإنقاذ 3 ضباط من الغرق بينهم رئيس المباحث وجارٍ البحث عن جثة مساعد الشرطة.

وحُرر المحضر اللازم وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.