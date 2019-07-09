قال الدكتور رشدي زهران، رئيس لجنة التعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم، أنه حرص على إنشاء "لجنة التعليم" منذ توليه مهام منصبه، للارتقاء بمنظومة التعليم، وتعزيز استراتيجيات تطوير التعليم على مستوي المدارس.

وأوضح "زهران"، خلال الحفل الختامي لفعاليات مبادرة "ضمان جودة التعليم الأساسي" في محافظة الإسكندرية، أن اللجنة بدأت بالفعل تحقيق تلك الاستراتيجية من خلال بدء العمل على تطوير 30 مدرسة على مستوى المحافظة كمرحلة أولى.

وتابع أنه تضمنت فعاليات المبادرة نظمت 174 ندوة تثقيفية وتوعوية للطلاب وأولياء الأمور ومجالس الأمناء في المجالات المختلفة، وإقامة 8 فصول لمحو الأمية في الإدارات التعليمية المختلفة، بجانب توفير رحلات لعدد 800 طالب، وتوفير تدريب مهني لـ234 من القائمين على العملية التعليمية.

وأشار إلى أنه جرى حصر جميع احتياجات المدارس، ورفع كفاءة القائمين على العملية التعليمية بتلك المدارس من خلال تقديم العديد من الأنشطة الخاصة بالتدريب والتنمية المهنية لهم، بجانب تقديم العديد من الندوات التثقيفية وورش العمل والأنشطة الأخرى للطلاب.