قال السفير حازم رمضان، القنصل العام المصري في جدة، إن القنصلية العامة تسلمت اليوم الثلاثاء المعتمرين المقبوض عليهم بتاريخ 18 أبريل 2019 (وعددهم ثلاث سيدات ورجل واحد) بتهمة حيازة حبوب الكبتاجون المخدرة أثناء وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة لأداء مناسك العمرة.

وأفاد القنصل العام بأنه وفي إطار الرعاية التي توليها الدولة لمواطنيها فقد تكللت بنجاح جهود القنصلية العامة التي بدأت من تاريخ القبض على المعتمرين الأربعة بعد وصولهم جدة في 18 أبريل 2019 من قبل السلطات المحلية وإحالتهم من جهات القبض إلى التحقيق ثم الاحتجاز إلى أن تم اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيلهم بعد صدور قرار من النيابة العامة السعودية بالموافقة على إطلاق السراح المؤقت بالكفالة الحضورية لحين استكمال باقي طلبات القنصلية العامة في حفظ الاتهام وعودتهم إلى أرض الوطن بعد التيقن الثابت لدى سلطات التحقيق بالمملكة بالتنسيق مع سلطات النيابة العامة المصرية بأن الحقائب والمضبوطات التي تم العثور عليها بحقائب المعتمرين الأربعة والتي تم شحنها مع حقائبهم الأصلية لم يكونوا على علم بها مطلقا.

وصرح القنصل العام بأنه قد كلف فور تلقي القنصلية العامة أمر إطلاق السراح، نائبه المستشار سامح الغمراوي والسكرتير القانوني بالقنصلية ياسر علوانى بمتابعة تنفيذ أمر الإطلاق واستلام المفرج عنهم وطمأنة ذويهم في مصر والاتصال بهم ثم اصطحابهم إلى مقر القنصلية العامة والالتقاء بهم للتأكيد أن البعثة ستواصل جهدها في إجلاء الحقيقة لدى سلطات التحقيق بالمملكة وذلك بالتعاون مع جهات التحقيق في البلاد.

ورتبت القنصلية مقر إقامة قريب من البعثة للمفرج عنهم، وصاحبتهم وتابعت كل ما يمكن تقديمه لهم.

وفي ذات السياق، أكد السفير حازم رمضان على جميع القادمين إلى المملكة العربية السعودية مجددا ضرورة توخي الحذر والحيطة وعدم حمل أي متعلقات لأي شخص، وضرورة استمرار توعية وتذكير المسافرين بتلك النصائح والإرشادات خاصة القادمين إلى المملكة خلال مواسم العمرة والحج.

كما وجَّه القنصل العام الشكر لكل الجهات والسلطات المعنية في المملكة العربية السعودية لتعاونها مع القنصلية العامة وأعضائها وصولا إلى إظهار الحق.