إستمراراً للمتابعة الدورية التى يقوم بها الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة للوقوف على مستجدات ما تم إنجازه لدعم وتطوير شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية ، إستعرض المهندس محمد عبد الحكم رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء تقريراً أوضح استثمارات الشركة وحول الخطة الاستثمارية (الذاتية) للعام المالي 2018/2019 فقد تم اعتماد مبلغ 150 مليون جنيه تم الانتهاء من تنفيذ عمليات بمبلغ 138 مليون جنية بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالى 92% .

وحول الخطة الطموحة للعام المالي2017/2018 & 2018/2019 أضاف عبد الحكم أنه تم اعتماد مبلغ 1966,3 مليون جنيه وتم تنفيذ عمليات بمبلغ 1643 مليون جنيه بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالى 83,5% .

وحول خطة تحويل الخطوط الهوائية للجهد المتوسط المارة أعلي الكتل السكنية إلي كابلات أرضية فقد تم اعتماد مبلغ 172,91 مليون جنيه ، تم الانتهاء من تنفيذ عدد 133عملية بقيمة 147,9مليون جنية بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالى 85,5%.

وفيما يتعلق بخطة مشروعات الغير للعام المالي 2018 /2019 فقد تم الانتهاء من توصيل التيار الكهربائي لعدد 703 مشروع بإجمالي تكلفة 301,8 مليون جنيه بنسبة تنفيذ تصل إلى حوالى 140,4%.

وقد تم الإنتهاء من عدد من عمليات الاحلال والتجديد والتوسع لعدد من المهمات التي تم تنفيذها ضمن الخطة ( الاستثمارية + الطموحة ) حيث تم إحلال عدد 574 محول بنظام السلاسل الرأسية لرفع قدرات عدد 1495محول ، وتم إضافة عدد 216 محول كنقط فتح جديدة لتحسين الجهود،

وحول مهمات الجهد المتوسط تم تقسيم واستحداث عدد (98) مغذي جديد ، وتم فرد 1359,4 كم كابلات لتحسين أداء مغذيات الجهد المتوسط ، وتم تنفيذ عدد 4475 عامود جهد متوسط ن و تم تنفيذ 394,1 كم موصلات جهد متوسط،

كما تم إحلال وتجديد عدد 33 موزع وتم إضافة عدد 2 موزع جديد بإجمالي عدد (35) موزع ،

وتم تدعيم عدد (93)قرية وإحلال عدد (152) قرية خلال العام المالي2018/2019 بتنفيذ عدد 29769 عامود جهد منخفض ، و 642,1 كم موصلات جهد منخفض، و 36,2 كم كابلات جهد منخفض وذلك لتدعيم شبكة الجهد المنخفض .

وحول أعمال التطوير علي مستوي الشركة فقد تم تطوير معدات النقل من خلال شراء عدد من الأوناش واللوارى والترلات والمقطورة وغيرها ،

كما تم تطوير منظومة الشحن للعدادات مسبوقة الدفع حيث تم شراء حوالى 203 ماكينة شحن خاصة بالمقرات،

وتم تطوير عدد 12 فرع من فروع الشركة فى كل من كفر الزيات ، منوف ، سمنود، تلا،قها، قطور ، السنطة ، اشمون قري ومدن، مركز بنها ، بسيون وبركة السبع.

وحول نتائج أعمال الضبطية القضائية للقضاء على سرقات التيار أوضح عبد الحكم أنه تم خلال الفترة من 1/7/2018 وحتى 30/4/2019تحرير حوالى 5631 محضر ، وتم تحصيل ما يقرب من 4229 محضر بقيمة تصل إلى حوالى 9,6 مليون جنيه ،

كما استعرض أيضاً جهود الشركات لزيادة معدلات التحصيل بالنسبة لمؤشرات التحسن فى الخدمة المقدمة للجمهور حيث انخفضت الأعطال خلال شهر إبريل 2019 إلى عدد 35 عطل على مستوى الشركة بمدة إنقطاع 41 ساعة مقارنة بشهر إبريل 2018 عدد 47 عطل بمدة انقطاع 75 ساعة بنسبة تحسن تتخطى حوالى 45% فى فترة الانقطاع على مدار العام ،

وجدير بالذكر أن مثل هذه الجهود تأتى في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع مستوى الأداء وتنفيذ خطط تدعيم شبكات التوزيع على مستوى الجمهورية وحرصاً من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور ،