أعلن قطاع المعاهد الأزهرية فتح باب التقدم لمعهد العلوم الإسلامية للعام الدراسي 2019/2020.

وتستعرض "الوطن" شروط الالتحاق بالمعهد على النحو التالي:

1. أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

2. الحصول على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2018/2019 بنسبة نجاح لا تقل عن 75% ، و382 درجة ونصف من مجموع الدرجات الحاصل عليها من الناجحين في الدور الأول.

3. اجتياز الاختبارات التحريرية "اللغة العربية ـ الإنجليزية" والشفهية "قرآن كريم فيما تم حفظه خلال الشهادة الإعدادية ـ مطالعة".

4. اجتياز اختبارات القدرات لمن يتم ترشيحه.

5. اجتياز الكشف الطبي المقرر لمن يتم ترشيحه.

6. الالتزام بشروط وضوابط الإقامة بالقسم الداخلي بالمعهد والقواعد الخاصة بالدراسة وفقًا للائحة الخاصة بالمعهد.