وجه الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، الدعوة لأعضاء البرلمان لتناول الغداء في منزله في أسوان.

وقال عبدالعال، خلال الجلسة المسائية اليوم، مداعبا أحد النواب بعد أن طالبه بتحمل تكلفة غداء النواب لحضور الجلسات المتبقية من عمر دور الانعقاد الرابع: "الغداء على حسابي بس في أسوان، احنا ممكن نخلص جلسة الغد على الساعة 3، وناخد الطيارة ونوصل الساعة 5 مساء، ونتغدى".

رئيس البرلمان: نعاني من أزمة غياب اقتصاديات إدارة الوقت

وجدد "عبدالعال" دعوته قائلا: "الدعوة مفتوحة لجميع النواب لحضور الغداء"، مشيرا إلى ضرورة اكتمال النصاب القانوني لإقرار تمديد حالة الطوارىء، والقوانين المتبقية ضمن جدول دور الانعقاد الحالي، موضحا "يلزم حضوركم للانتهاء من هذا الدور التشريعي، وأكرر نحن نعاني من أزمة غياب اقتصاديات إدارة الوقت داخل مجلس النواب".