نشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بعض المعلومات عن تنسيق الكليات التكنولوجية في صورة "س و ج"، وذلك لإتاحة أكبر قدر من المعلومات لطلاب الثانوية العامة.

الجامعات التكنولوجية:

ما هي ملامح قانون الجامعات التكنولوجية وأهميته؟

· صدر القرار الجمهوري بإصدار القانون رقم 72 لسنة 2019 بإنشاء الجامعات التكنولوجية فى أوائل شهر يونيو الماضي.

· يعد هذا القانون نقلة مهمة في استحداث مسار جديد للتعليم الفني في مصر، حيث تعد هذه الجامعات امتدادا لمسار طلاب التعليم الفني، والتي تعمل على إكسابهم المهارات العملية والعلمية؛ لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وذلك من خلال البرامج التكنولوجية التي يتم تطبيقها بالكليات التابعة للجامعة، والتي وضعت بناءعلى احتياجات المشروعات القومية وجغرافية الجامعات.

· وقد نص القانون على أنه يجوز نقل تبعية الكليات التكنولوجية والكليات التابعة للمجمعات التكنولوجية، التي تتبع صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، والمنشأة قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى إحدى الجامعات التكنولوجية المنشأة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك بقرار من الوزير المختص بشئون التعليم العالي، بناء على طلب الكلية التكنولوجية أو المجمع التكنولوجي، بعد أخذ رأي وزير المالية وموافقة مجلس الجامعة التكنولوجية التي ستنقل إليها التبعية.

· ونص القانون أيضًا على أن يستمر أعضاء هيئة التدريس والعاملون بالمجمعات والكليات التكنولوجية التي يتم نقل تبعيتها إلى الجامعة التكنولوجية بذات أوضاعهم الوظيفية، والمزايا التي كانوا يحصلون عليها قبل النقل.

· كما نص على أن تسري على الجامعات التكنولوجية المنشأة طبقًا لهذا القانون أحكام قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم ۲۳ لسنة ۲۰۱۸، كما يسرى على العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس بالجامعات التكنولوجية المنشأة، وفقًا لأحكام هذا القانون أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ السنة 2016.

ما هي الجامعات التكنولوجية التي سيتم إدراجها في تنسيق 2019؟

· ستبدأ الدراسة فى شهر سبتمبر المقبل فى ثلاث كليات تكنولوجية جديدة بالجامعات التكنولوجية التالية:

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بالتجمع الخامس.

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا.

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية بمحافظة بنى سويف.

وذلك للطلاب الحاصلين على دبلوم التعليم الفني نظام الثلاث سنوات، وطلاب الثانوية العامة بعد اجتياز اختبارات القبول.

· ومدة الدراسة بهذه الكليات أربع سنوات (٢+٢) تتيح للطالب بعد أول عامين الحصول علي دبلوم مهنى فوق المتوسط، والخروج لسوق العمل، أو استكمال العامين للحصول علي درجة البكالوريوس المهني في التكنولوجيا، مما يعكس الاهتمام بطلاب التعليم الفني، وأهمية هذا النوع من التعليم، وذلك في تخصصات (تكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، وتكنولوجيا الميكاترونكس والأوتوترونكس "السيارات" وهذه البرامج هي مجرد البداية لمجموعة من البرامج التكنولوجية الجديدة والمطلوبة في سوق العمل، مثل: تكنولوجيا إدارة المؤسسات المالية، وتكنولوجيا الأجهزة الطبية، وتكنولوجيا السياحة).

ما هو نظام القبول بالجامعات التكنولوجية؟

· تقبل الجامعات التكنولوجية طلاب الثانوية العامة بنسبة ٢٠٪ من إجمالي عدد المقبولين، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث سنوات أو ما يعادلها، ونظام الخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجى المعاهد المتوسطة بنسبة ٨٠٪ من إجمالي عدد المقبولين للعام الدراسي 2018/2019، ولجميع المتقدمين اختبارات قبول.

الاختبارات من ثلاثة أجزاء.. و50 سؤالا اختياريا

ومن المقرر أن تبدأ اختبارات القدرات للقبول بالجامعات التكنولوجية اعتبارا من السبت القادم 13/7/2019 حتى 20/7/2019، بأماكن اللجان الآتية:

1- المعهد الفني الصناعي بالمطرية (القاهرة)

2- كلية التعليم الصناعي بجامعة بني سويف (بني سويف)

3- المعهد الفني الصناعي بقويسنا (قويسنا محافظة المنوفية)

وتتكون الاختبارات من ثلاثة أجزاء، جزء لقياس مهارات اللغة الإنجليزية، وجزء لقياس مهارات الحاسب الآلي، وجزء للمعلومات العامة في الرياضيات، وتبلغ مدة الاختبار ساعة ونصف، ويبلغ عدد الأسئلة 50 سؤالاً اختيارياً من بين متعدد، ويشترط للنجاح الحصول على نسبة ٦٠٪ من الدرجة النهائية.

ما هي البرامج والتخصصات العلمية بالجامعات التكنولوجية؟

· هناك عدد من البرامج الدراسية تقدمها الجامعات التكنولوجية، وهي:

أولاً: جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية:

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية:

· البرامج التى سوف تبدأ بها الدراسة هذا العام 2019/2020 هى: (تكنولوجيا المعلومات، والطاقة الجديدة و المتجددة ، والاوتوترونكس، والميكاترونكس).

· أما بالنسبة للبرامج المقترح تنفيذها في السنوات القادمة وفقًا للموارد المالية واحتياجات سوق العمل هى: (تكنولوجيا تشغيل وصيانة أنظمة ومحطات الطاقة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة أنظمة التحكم والمراقبة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأنظمة الكهربية، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة الإلكترونية، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة نظم الاتصالات، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة والآلات الدقيقة، وتكنولوجيا تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج، وتكنولوجيا الصناعات المعدنية، وتكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة، وتكنولوجيا الصناعات الكيميائية، وتكنولوجيا الصناعات الغذائية).

ثانياً: جامعة الدلتا التكنولوجية:

كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا:

· البرامج التي سوف تبدأ بها الدراسة هذا العام 2019/2020 هى: (الأوتوترونكس، وتكنولوجيا المعلومات، والميكاترونكس).

· أما بالنسبة للبرامج المقترح تنفيذها في السنوات القادمة وفقاً للموارد المالية واحتياجات سوق العمل هى: (تكنولوجيا تشغيل وصيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، تكنولوجيا تشغيل وصيانة الأنظمة الكهربية، تكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة الإلكترونية، تكنولوجيا تشغيل وصيانة نظم الاتصالات، تكنولوجيا تشغيل وصيانة الأجهزة والآلات الدقيقة، تكنولوجيا الإلكترونيات البصرية والليزر، تكنولوجيا تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج، تكنولوجيا تصنيع المعادن بالحاسب، تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة، تكنولوجيا الصناعات الكيميائية، تكنولوجيا الصناعات الغذائية، تكنولوجيا المواد العامة، تكنولوجيا صناعة السيراميك ومواد البناء، تكنولوجيا المواد البوليميرية والبتروكيماوية).

ثالثاً: جامعة بني سويف التكنولوجية:

الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف التكنولوجية:

· البرامج التي سوف تبدأ بها الدراسة هذا العام 2019/2020 هى (الميكاترونكس، وتكنولوجيا المعلومات).

· أما بالنسبة للبرامج المقترح تنفيذها في السنوات القادمة وفقاً للموارد المالية واحتياجات سوق العمل، هى: (برنامج ميكاترونكس "وسوف يقوم الجانب الكوري بإعداد وصف البرامج واللائحة الدراسية لها ووصف للمقررات" وبرنامج العلوم المالية والمصرفية).

شروط الحصول على الماجستير والدكتوراه المهنية في أي تخصص

ما هى الدرجات العلمية التى تمنحها الجامعات التكنولوجية؟

· تمنح الجامعات التكنولوجية الدرجات العلمية الآتية:

1. الدبلوم العالي المهني في التكنولوجيا في التخصص:

· يلتحق بالدراسة للحصول عليه الطالب الحاصل على شهادة الدبلوم المهني في التكنولوجيا في التخصص، أو شهادة إتمام التعليم الثانوي الفني نظام الثلاث سنوات أو ما يعادلها من الشهادات الفنية أو شهادة إتمام الثانوية العامة أو ما يعادلها.

2. البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص:

· يلتحق بالدراسة للحصول عليه الطالب الحاصل علي الدبلوم العالي المهني في التكنولوجيا في التخصص أو ما يعادله من الشهادات الفنية.

3. الماجستير المهني في التكنولوجيا في التخصص:

· يلتحق بالدراسة للحصول عليه الطالب الحاصل علي البكالوريوس المهني في التكنولوجيا في التخصص أو ما يعادلها من درجات البكالوريوس التقنية والتكنولوجية.

4. الدكتوراه المهنية في التكنولوجيا في التخصص:

· يلتحق بالدراسة للحصول عليها الطالب الحاصل على درجة الماجستير المهني في التخصص أـو ما يعادلها من درجات الماجستير التقنية والتكنولوجية.

· ويحدد المجلس الأعلى للجامعات بناء على عرض المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي متطلبات الدراسة لكل درجة علمية، وكافة الأمور المتعلقة بالدراسة.