يلتقي منتخبا كوت ديفوار والجزائر، اليوم، في إطار مباريات ربع النهائي ضمن بطولة كأس الأمم الأفريقية، التي تستضيفها مصر حتى يوم 19 يوليو الجاري.

وتقام مباراة كوت ديفوار والجزائر، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة 6 مساءً، ويمكنك مشاهدة المباراة على قناتي "بين سبورتس" المُشفرة، و"تايم سبورت" المصرية.

ويقدم المنتخب الجزائري منذ بداية البطولة مستوى رائع ومتميز جذب الأنظار وجعله من بين المرشحين للفوز بلقب البطولة، ويسعى للفوز على الأفيال الإفوارية للعبور إلى نصف النهائي.

وفي دور الـ16 تخطى محاربو الصحراء نظيره الغيني بعدما فاز بثلاثة أهداف دون رد، في لقاء مثير فرض فيه المنتخب الجزائري سيطرته على مجريات المباراة منذ بدايتها.

وأسندت مهمة تحكيم المباراة للحكم باملاك تيسيما ويسا، ومساعد حكم محمد إبراهيم، وسافاري كابيري اوليفيي، وحكم رابع فيكتور جوميز.