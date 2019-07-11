أعلنت وزارة الإسكان عن فتح باب حجز 504 وحدات سكنية بمشروع "سكن مصر"، بمدينة الشروق، يوم الاثنين 29/7/2019، وحتى يوم الخميس 1/8/2019، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (on line)، ويعد هذا الطرح الأول لمشروع "سكن مصر" في مدينة الشروق، وهو مشروع إسكان متوسط، بينما سبقه طرح مشروع "دار مصر" في نفس المدينة.

وأهم شروط حجز الوحدات:

- يتم سداد جدية الحجز وقدرها 70 ألف جنيه للوحدة.

- يتم استكمال سداد نسبة 20% من إجمالي قيمة الوحدة، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء من قيمة الوحدة.

- يتم سداد 10% من ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكتروني، وسداد 10% عند الاستلام.

- يتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 4 سنوات بدون فوائد.