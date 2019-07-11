أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالفاكهة، اليوم، في ترعة الساحل التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، بعد اصطدامها بجرار يسير عكس الاتجاه.

تلقى اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارا بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل في ترعة الساحل أمام عزبة متري بطلخا.

انتقلت سيارات الإسعاف ومباحث المركز ورئاسة مركز ومدينة طلخا، إلى مكان الحادث، وتبين إصابة 3 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى شربين المركزي لتلقي العلاج.

وبالفحص تبين أن الحادث وقع نتيجة اصطدام سيارة ربع نقل رقم "د ف ق 7618" بجرار زراعي يسحب مولد كهرباء ويسير عكس الاتجاه، وسقطت السيارة في الترعة.

جرى استدعاء اللودر الخاص بالوحدة المحلية لفتح الطريق وتسيير حركة المرور ورفع السيارة من الترعة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.