تّعمد التظاهر بضياع متعلقاته الشخصية، وطلب المساعدة من الشباب المصريين في الشوارع، هذا ما أقدم عليه علاء الصنوبري، صحفي مغربي كُتب له أن يتواجد خلال فترة قصيرة من إقامة كأس الأمم الأفريقية التي تُقام في مصر خلال الفترة ما بين 21 يونيوالماضي وحتي ١٩ يوليو الجاري .

وأقدم على هذا العمل لمعرفة مدى "جدعنة المصريين"، حيث ذكر أنه من خلال معاملاته مع المصريين في المنطقة التي يقطن فيها بمصر لم يستبعد أن يتعاملوا معه بكل هذا الكرم.

وأضاف "الصنوبري"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، أن معاملة المصريين له في الشوارع طيبة للغاية، حيث يرى أن الشعب المصري شعب كريم وطيب ويُحب الشعب المغربي، موضحًا أن كل الشباب الذي طلب منهم أموالًا في الشارع كانوا إيجابيين معه.

وأشار إلى أنه زار مصر للمرة الأولى من أجل حضور مباريات منتخب بلاده في بطولة كأس الأمم الأفريقية، مضيفًا :" عجبني في الشعب المصري حبهم لبلادهم، شعب بيحب أخوانه من الشعوب الأخرى، فيه كرم كبير، ده شعب كريم أوي، مش حاسس بغربة في مصر".

وتابع :" أحسن حاجة تعجبني في الشعب المصري أنه مش بينام بالليل"، حيث فوجئ الشاب المغربي بمقدار التعاون والحب والود الذي أظهره الشباب، وقدموا له مساعدات مالية وعرض عليه أحدهم استضافته في شقته الخاصة.