يشتكي الكثير من المواطنين من ممارسات وتجاوزات بعض سائقي التوك توك، فهناك شكاوى من وجود التوك التوك داخل المدن رغم قرار حظر سيره على الطرق الرئيسية والمدن، ولكن هناك جهودا وحملات تتم من أجل معالجة الأمر، وهذا ما أكده الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، خلال حواره في برنامج "نظرة"، مع الإعلامي حمدي رزق، على قناة "صدى البلد".

وأضاف "الرفاعي" أنه يتم علاج أزمة التوك توك في كل منطقة وفقا لظروفها والبيئة الخاصة بها، والإجراءات المتاحة، ومدى تفاقم هذه الأزمة، موضحًا أن التوك توك كان ضمن الشكاوى التي وصلت لمنظومة الشكاوى الحكومية، خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود، حيث رفع الكثير من سائقي التوك توك التسعيرة.

وتابع: "إحنا بننزل حملات لتحديد التسعيرة في المناطق ويكتبوا تسعيرة على التوك توك، وده بيتم في كل المحافظات، بصراحة التوك توك فرض نفسه وفرض وجوده، ويستخدم على نطاق واسع في دول كتير وأصبح ملف مفتوح أمام الدولة".

وكان الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمي للوزارة، قد أكد في وقت سابق، أنه سيتم حظر وجود التوك توك بشكل كامل في المدن والمناطق المخططة بعيدًا عن القرى والنجوع والعشوائيات، على أن يتم توفير سيارات "7 راكب" لنقل المواطنين وتقليل حدة الزحام والقضاء على العشوائية التي تشوه منظر المدن المخططة نتيجة لسير التوك توك بها.