بعد اعتراض إيران ناقلة في هرمز.. خبراء يوضحون رد الدول الأوروبية

توتر شديد يشهده مضيق هرمز، كان أحدث تطوراته بالأمس الخميس، عندما حاولت 5 زوارق إيرانية اعتراض ناقلة نفط بريطانية في المضيق، وطلبت زوارق طهران من ناقلة النفط التوقف في المياه الإيرانية، لكن الزوارق انسحبت بعد أن تلقت تحذيرا من سفينة حربية بريطانية.

الفرقاطة "مونتروز" التابعة للبحرية الملكية، تحركت بين الزوارق الثلاثة الإيرانية والناقلة البريطانية هيريتدج، قبل إصدارها تحذيرات للزوارق وتنقذ الموقف، بحسب ما قاله متحدث باسم الوزارة.

على الجانب الآخر نفى الحرس الثوري الإيراني، محاولة قوارب تابعة لإيران اعتراض ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، وأوضح أن محاولة اعتراض ناقلة النفط البريطانية في مضيق هرمز، "غير صحيحة"، مشيرا إلى أن دوريات البحرية الإيرانية في المضيق، لم تواجه أي سفن أجنبية خلال 24 ساعة الماضية.

السفير رخا أحمد مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، قال إن هناك تضاربا في نقل ما حدث من الجانبين البريطاني والإيراني، موضحا أن بريطانيا أعلنت أن عددا من الزوارق التابعة للحرس الثوري حاولت إيقاف الناقلة البريطانية وعندما طلبت منهم الابتعاد غادروا بعد مناوشات.

وأضاف رخا لـ"الوطن"، أن إيران قالت إن الزوارق كانت في مهمة عادية قريبة من السفينة البريطانية إلا أن الزوارق لم تعترض هذه الناقلة بأي شكل من الأشكال، موضحا أن الولايات المتحدة تدخلت وطالبت بوضع حد لهذا التوتر الذي تحدثه طهران بالمضيق.

وأكد عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أن الولايات المتحدة تريد إنشاء تحالف دولي ضد طهران لتحجيمها في الشرق الأوسط.

بدوره، قال الدكتور سيد مجاهد خبير الشؤون الأوروبية، إن هناك حالة توتر بين الدول الأوروبية وإيران، موضحا أن طهران زادت من حدة هذا التوتر عقب محاولتها مضايقة الناقلة البريطانية في مضيق هرمز، وهو ما يشكل خطرا على الملاحة الدولية بالمضيق.

وأضاف مجاهد لـ"الوطن"، أن الدول الأوروبية ستحاول اتخاذ موقف حاسم ضد إيران حتى لا يتجدد تحرشها بالسفن في مضيق هرمز الذي يعد أهم الممرات الملاحية بالنسبة لأوروبا والشرق الأوسط.