شهدت قرية محلة مرحوم، التابعة لمركز طنطا، واقعة مؤلمة، عندما قتل شقيقين شقيقهما الثالث بسبب خلافات عائلية واعتداء المجني عليه على والدتهما.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ من مستشفى طنطا الجامعي، بوصول "م. غ"، 25 عاما، مقيم بقرية محلة مرحوم، التابعة لدائرة مركز طنطا، مصابا بجرح نافذ بالبطن ووفاته في الحال.

تبين من تحريات المباحث، حدوث مشادة كلامية بين المجني عليه وشقيقيه على إحدى مقاهي القرية تطورت لمشاجرة واعتداء أحدهما على شقيقه بمطواه أسفرت عن إصابته بجرح نافذ بالبطن ووفاته في الحال، بسبب خلافات أسرية واعتداء المجني عليه، على والدتهم بالضرب وترك المنزل.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة طنطا الجامعي وحرر محضر بالواقعة بالواقعة، وجار ضبط المتهمين.