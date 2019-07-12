دعا وزير الاتصالات، المواطنين الذين يواجهون مشكلة في دقة احتساب فاتورة هواتهم المحمولة، إلى تقديم شكوى للشركة التابعين لها، وفي حالة عدم حل المشكلة واحتساب الفاتورة بشكل صحيح، عليهم التوجه فورا للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والتقدم بشكوى رسمية، موضحاً أنه سيتم بحث الشكوى والعمل على حلها.

أضاف "الوزير" لـ"الوطن" أن الوزارة ستعلن قريباً عن إعادة تشكيل لجنة حماية حقوق المستخدمين، التابعة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في إطار تطوير منظومة الخدمة في مصر، حيث تتخذ وزارات الاتصالات العديد من الإجراءات بهذا الشأن.

وأكد "الوزير"، أن هناك جهودا كبيرة يتم تنفيذها في إطار العمل نحو تحسين خدمات الاتصالات والإنترنت والبنية المعلوماتية، ومنها افتتاح مركز جديد متخصص في قياس جودة الخدمة الصوتية وإنترنت المحمول على مستوى الجمهورية من خلال أجهزة حديثة وأكثر دقة بالتعاون مع شركة "رود أند شوارتز" الألمانية، باستثمارات تقدر لنحو 50 مليون جنيه، وسيتم إصدار أول تقرير لقياس جودة الخدمة فى أول سبتمبر، لافتاً إلى أنه يتم العمل في هذا المشروع من خلال الشراكة مع شركات الاتصالات الأربع.

وتابع: "كما يتم التواصل بين المركز والشركات على المستوى التقني والإداري حول أساليب القياس وتقنياتها، وأهم المؤشرات الصادرة من تقارير المركز"؛ موضحا أن القياس لا يقتصر على جودة الخدمة فقط ولكنه سيشمل أيضا أسباب تراجع الخدمة حتى تستطيع الشركات تلافي هذه الأسباب.

وأشار الوزير إلى أن رفع الشركة المصرية للاتصالات لسرعات الإنترنت إلى 3 أضعاف، وأن تلك الخدمات متاحة كذلك في الشركات المقدمة لخدمات الإنترنت.

ويمكن للمواطنين، إرسال الشكاوى من خلال المحمول أو الثابت على الرقم المختصر (155)، أو على الرقم المجانى (08003330333)، أو من خلال الفاكس على رقم: 0235344155 أو 0235344156، أو من خلال البريد الإلكتروني: cccomplaints@tra.gov.eg، ويمكن كذلك مراسلة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالقرية الذكية.