دشن الجامع الأزهر، اليوم، رواق جديد يضاف إلى أروقته لتحفيظ القرآن الكريم. وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف علي الأروقة الأزهرية إن رواق القرآن الكريم يهدف إلي نشر تحفيظ القرآن الكريم بين الفئات المختلفة، وضبط التلاوة، ومساعدة الدارسين في تعلم النطق الصحيح لآيات القرأن الكريم، وتعليم التجويد وأحكام التلاوة، من خلال تقسيم الرواق إلي مستويات بحسب الحفظ، مما يتيح لكل شخص اختيار المستوى الذي يناسبه.

وأضاف أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يولي اهتمامًا كبيرًا بنشر الفكر الأزهري واستعادة دور الأزهر المرجعي، وتقوية أواصر التواصل الفكري والدعوي والاجتماعي مع فئات المجتمع كافة، من خلال إحياء الرواق الأزهري، وذلك لمحاربة كافة أشكال التطرف، وعدم ترك الشباب لمن يعبثون بعقولهم وأفكارهم.

وأوضح أن الرواق سيكون ملاذًا للذين يرغبون في حفظ القرآن الكريم وتدبر معانيه، كما أنه يعد إضافة قوية لتحقيق رؤية الأروقة المتمثلة في نشر المعرفة والوعي الديني السليم.

من جانبه، قال الشيخ هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر إن هناك ضوابط للعمل في الرواق الأزهري، وهناك خطة موضوعة وآليات ولائحة منظمة سنعمل على تنفيذها، مما يساعد في تسهيل الأمر على الدارسين والمحفظين.