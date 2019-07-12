أثنى الدكتور الحسيني محمد عوض، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين ومقرر لجنة حقوق الحيوان والحياة البرية، على استجابة وزارة الزراعة ودورها الكبير في القضاء على ظاهرة تعذيب الجمال بسوق برقاش في الجيزة، وهي القضية التى أثارتها نقابة الأطباء البيطريين من قبل.

وأوضح الحسيني أنه طالب بتفعيل القرارات الوزارية في هذا الشأن ووقف التعدي والتعذيب على الجمال بعد انتشار صور تعذيب وضرب الجمال بسوق برقاش على السوشيال ميديا، ومناشدات جمعيات حقوق الحيوان لوقف تلك المهزلة اللاإنسانية، واستجابت وزارة الزراعة وقام الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكليف من الدكتور عزالدين أبوستيت - وزير الزراعة - بزيارة مفاجئة لسوق برقاش، وقرر إقامة نقطة بيطرية بالسوق لمراقبة الوضع ومتابعة الحيوانات وحمايتها ووقف التجاوزات عليها، وتوعية التجار والمواطنين بمخاطر تلك الأفعال.

وأكد الحسيني أن الدكتور عبدالحكيم محمود صرح بأن الزيارة جاءت للاطمئنان على الوضع في السوق، ورصد الموقف على أرض الواقع، وتوعية التجار والمربين ومواجهة أي تجاوزات في حقوق الحيوانات وأنه لن يسمح إطلاقا بأي تجاوزات في التعامل مع الحيوانات لأن ديننا الحنيف يطالب بالرفق بالحيوان وكذلك القوانين وأن معظم المربين والتجار والمواطنين يتعاملون مع الحيوانات برفق انطلاقا من الوازع الديني وأيضا لأنها مصدر رزقهم.