نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية في كشف غموض العثور على جثة موظف بإحدى الشركات عثر على جثته بمدخل قرية صنافير دائرة مركز قليوب، حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعه عاملين قاما بقتل المجني عليه للاستيلاء على سيارته، وتم القبض على المتهمين وضبط السيارة وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.

كان العميد هيثم حجاج مأمور مركز شرطة قليوب، تلقى بلاغا من الأهالي بالعثور على جثه لشخص بقرية صنافير دائرة المركز، تم إخطار اللواء رضا طبلية مدير الأمن، الذى أمر بتشكيل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم مدير المباحث، والعميد يحي راضي رئيس مباحث المديرية، وبالانتقال ومعاينة الجثة، تبين أنها لشخص يدعى "م .س" 40 سنة، موظف بإحدى الشركات، وتحتوى على عدة طعنات في مناطق مختلفة .

وتوصلت التحريات إلى أن عاملين وراء ارتكاب الواقعة، وهما على علاقة عمل بالمجني عليه، وأنهما كانا يستقلان معه سيارته، وأثناء السير في منطقة صنافير طلبا منه التوقف بالسيارة، وقاما بافتعال مشاجرة معه، تم خلالها طعنه بالأسلحة البيضاء وتركاه في مكان العثور عليه، وقاما بالاستيلاء على سيارته.

وفي أحد الأكمنة، نجحت أجهزة الأمن في القبض على المتهمين،" ن. ا.ع "،32 سنة، و" ا.س.ا "،24 سنة، عاملين، وأرشدا عن مكان السيارة، واعترفا بارتكاب الواقعه وتولت النيابة التحقيق.