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برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية العامة على "الوطن" غدا

برقم الجلوس.. نتيجة الثانوية العامة على "الوطن" غدا

عاجل.. هزة أرضية بقوة 2.7 درجة تضرب مناطق متفرقة في القاهرة

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ضبط 66 مخالفة تموينية في حملات على المستودعات والمخابز بالبحيرة

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الاحتلال يسعى لاستبدال القبة الحديدية في مايو ويعيد نشرها في يوليو

الاحتلال يسعى لاستبدال القبة الحديدية في مايو ويعيد نشرها في يوليو

أسعار السمك اليوم السبت 13-7-2019 في مصر

أسعار السمك اليوم السبت 13-7-2019 في مصر

أسعار الفاكهة اليوم السبت 13-7-2019 في مصر

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نتيجة الثانوية العامة على بوابة "الوطن".. قريبا

نتيجة الثانوية العامة على بوابة "الوطن".. قريبا

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