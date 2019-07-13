قال عبدالعزيز البحبحوح، صحفي كويتي متخصص في الشأن الأمني، إن الخلية الإخوانية المكونة من 8 أشخاص، والتي ألقت السلطات الكويتية القبض عليها، بسبب إدانتها قضائيًا بمصر، لم ترتكب أي عمل جنائي في الكويت، لافتًا إلى أن هذه الخلية بدأت بالعمل والتحرك بعد وفاة محمد مرسي العياط.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "MBC مصر"، أن السلطات الأمنية قطعت دابر هذا التنظيم الإرهابي منذ البداية، حيث وجهت لها ضربة استباقية، لافتًا إلى أن هناك اتفاقية بين السلطات الأمنية في مصر والكويت في تسليم المتهمين، خاصةً أن المضبوطين والمدانين قضائيًا.

وتابع، أن المتهمين سيُسلمون إلى مصر بعد التحقيق معهم، لمعرفة أعوانهم في دولة الكويت، الذين كانوا يمدونهم بالأماكن والمعلومات.

وأكد العميد خالد عكاشة الخبير الأمني عضو المجلس القومى لمكافحة الإرهاب، أن هناك تعاون عربي كبير في ملف الأمن ومواجهة الإرهاب، وكان ثمار ذلك التعاون القبض على الخلية الإرهابية في دولة الكويت.

وأوضح عكاشة لـ"الوطن"، أن التحرك الكويتي في ملف مواجهة الإرهاب مؤشر إيجابي يعكس التعاون بين الدول العربية، فهناك تطور كبير في ملف التعاون الاستراتيجي المشترك في الملف الامني، والتعامل مع الإرهاب.

وقال إن المنطقة شهدت خلال السنوات الماضية، الإرهابيون المتجولون الذين يتجولون من دولة إلى أخرى من أجل تنفيذ عمليات إرهابية، أو من أجل الفرار من أحكام قضائية صادرة ضدهم، ففي الماضي لم يكن هناك قدرة على القبض على تلك العناصر لقلة التعاون القائم، أما اليوم فهناك تعاون على أعلى مستوى وهناك معرفة بالسوابق الإرهابية لهذه العناصر.

ووجه عضو المجلس القومي لمكافحة الإرهاب التحية لدولة الكويت على القبض على تلك المجموعة، مؤكداً أن الداخلية الكويتية حمت الجانب الداخلي لها من شر تلك العناصر، مؤكدا أنه سيتم تسليم تلك العناصر لمصر لتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم.