حماقي: الجمهور السعودي متذوق للفن وكان يشاركني الغناء

سرد الفنان محمد حماقي تفاصيل أول حفل له بأحد شواطئ المملكة العربية السعودية.

وقال حماقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "mbc مصر"، أنه فوجئ بحجم الجمهور الذي تواجد قبل موعد الحفل بفترة، في الوقت الذي ارتفعت فيه درجات الحرارة.

وأثنى على الجمهور السعودي، ووصفه بأنه "جمهور ممتع"، معتبرًا أنه اكتشف الجمهور السعودي لأول مرة، وأنهم جمهور متذوق للفن كانوا يشاركوه في الغناء.

وتابع: "اللي حصل في موسم جدة من تجهيزات يفوق اللي إحنا اتعودنا عليه في الوطن العربي، ودي نقلة كبيرة لمرحلة جديدة في الحفلات والترفيه".