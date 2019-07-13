غادر منذ قليل، وفد من مجلس النواب الليبي، فندق فيرمونت مصر الجديدة وتوجه إلى مقر مجلس النواب المصري.

وتستضيف مصر على مدار 3 أيام أعضاء من مجلس النواب الليبي من المؤيدين والمعارضين لعمليات الجيش الوطني الليبي في العاصمة طرابلس.

ويهدف اللقاء بحسب تصريحات برلمانيين ليبيين إلى تقريب وجهات النظر بين أعضاء المجلس حول عملية طرابلس والمرحلة المقبلة في ليبيا.

وأطلق الجيش الوطني الليبي عملية عسكرية في الرابع من أبريل الماضي لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات الإرهابية التي تسيطر على العاصمة بغطاء من حكومة الوفاق ودعن قطري تركي.