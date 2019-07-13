ضبط 889 متهما و892 قطعة سلاح ناري وتنفيذ 511933 حكما خلال أسبوع

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بقطاع الأمن العام وكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي (بكافة محافظات الجمهورية)، أسفرت جهودها خلال أسبوع عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال الأمن العام، استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط وبورسعيد والدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظة الشرقية) ضُبط خلالها 889 متهما وبحوزتهم:

12 قطعة سلاح ناري (2 مسدس - بندقية غير مششخنة ـ 9 فرود محلية) وضبط 20 طلقة مختلفة الأعيرة، 4 قطع سلاح أبيض.

(15) قضية اتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو (2.55 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر ـ 976 جرام لمخدر الهيروين).

في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة، تم ضبط 892 قطعة سلاح ناري، عبارة عن (101 بندقية آلية ـ 187 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" ـ 61 طبنجة ـ 543 فرد محلي الصنع) وضبط 1430 طلقة مختلفة الأعيرة، 1457 قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 511933 حكما وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة، تم ضبط 18 تشكيلا عصابيا ضموا 53 متهما، ارتكبوا 105 حوادث سرقة متنوع.

وتم كشف غموض 48 حادثا (قتل عمد، سرقة بالإكراه، حريق عمد، انتحال صفة) تم ضبط مرتكبيها بإجمالي (63) متهما.

وفي مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة، تم تأمين تنفيذ 680 قرار إزالة لحالات تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، الأوقاف، ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف.

وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، تم ضبط (232036) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها (38432) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (270) قيادة تحت تأثير مخدر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.