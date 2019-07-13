أصيب شخصان بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم اليوم السبت، في انقلاب سيارة نقل بالكيلو 15 في اتجاه الإسكندرية بطريق الخدمات بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، بانقلاب سيارة نقل على الطريق الصحراوي -طريق الخدمات- وأسفر الحادث عن إصابة "سامح. م. ذ" 41 سنة ومقيم في القاهرة بكسر بالكاحل الأيسر، و"مصطفى. ك. م" 43 سنة ومقيم في القاهرة بجرح بالرأس، ونقل المصابان لمستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقى العلاج.

وحرر محضر بالحادث ويجرى العرض على النيابة العامة.