تواصل الفنانة ميرفت أمين، تصوير مشاهدها، ضمن أحداث المسلسل الدرامي "قيد عائلي"، الأسبوع المقبل.

يتناول العمل عدة قضايا اجتماعية، من ضمنها قضايا الورث، والمشاكل الأسرية المتواجدة في مجتمعنا هذه الفترة.

جرى عرض الفصل الأول من المسلسل في شهر مارس الماضي، على قناة "DMC" الفضائية واحتوى على 25 حلقة.

"قيد عائلي" من تأليف محمد رجاء، وإخراج تامر حمزة، ويشارك في بطولته: "بوسي، نضال الشافعي، صلاح عبدالله، سيمون، خالد سرحان، منة فضالي، دنيا عبدالعزيز، صبري فواز، محمد محمود عبدالعزيز، أحمد التهامي، محمد نجاتي، أميرة هاني، ايهاب فهمي، ميرنا وليد، محمد عز، ياسمين نيازي، هدى، وكارولين عزمي".