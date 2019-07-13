قال محمد حمدان دقلو "حميدتي"، نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان، إن هناك شراكة حقيقية بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز" عربية في نبأ عاجل.

وأضاف نائب رئيس المجلس العسكري بالسودان: "هدفنا الوحيد هو الوصول بالسودان إلى بر الأمان".

وأعلن الوسيط الإفريقي إلى السودان، محمد الحسن لبات، تأجيل الاجتماع بين قوى التغيير والمجلس الانتقالي، للتوقيع على الإعلان الدستوري للغد، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.

وأضاف لبات، أن تأجيل اجتماع "التغيير" و"الانتقالي" بطلب منهما للتشاور ومزيد من التحضير.

وكان لبات أكد الأربعاء الماضي، انتهاء اللجنة السامية للقانونيين من صياغة الاتفاقية بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، داعيا الأطراف لاستلام الوثيقة.

وكان المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، الفريق شمس الكباشي، قال في تصريحات، إن إجراءات الوثيقة من حيث الصياغة النهائية اكتملت، مضيفا أنها ستكون جاهزة للتوقيع عليها في احتفال ضخم خلال الأيام المقبلة.

من جهتها، اعتبرت قوى الحرية والتغيير أن الاتفاق يشكل مرحلة فاصلة نحو الانتقال إلى الديمقراطية، مؤكدة مجددا أنها ستعمل مع الجميع لضمان تنفيذ الاتفاق.

وأشار القيادي في قوى الحرية والتغيير، إبراهيم الأمين، إلى أن هذا الاتفاق "يعد بداية لمرحلة فاصلة يحتاجها الشعب السوداني للانتقال من الفترة التي حصلت فيها الكثير من المظالم إلى مرحلة تمهد للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان".