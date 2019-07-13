شنت إدارة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاي البارود، برئاسة رفيق مقلد، مدير الإدارة، اليوم، حملة مكبرة على المنشآت الحكومية بالمدينة وعدد من القرى، لمتابعة الانضباط الإداري وتقديم خدمة جيدة للمواطنين، أسفرت عن إحالة 111 موظفا وممرضا للتحقيق.

وقال محمد كجك، رئيس مركز ومدينة إيتاي البارود، إن الحملة أسفرت عن إحالة 10 موظفين بمكتب تموين إيتاي البارود للتحقيق، لغيابهم عن العمل، و15 ممرضا بالمركز الطبي بغرب إيتاي البارود للتحقيق، لعدم توقيع الانصراف، وموظفين بالشؤون الاجتماعية بقرية أرمانيا، و19 موظفا بمجلس قرية صفط الحرية، وموظفين بالشؤون الاجتماعية بقرية صفط الحرية، و11 ممرضا بالوحدة الصحية بقرية صفط الحرية، لغيابهم عن العمل، و4 موظفين لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية.

كما أحالت الحملة 13 موظفا بمجلس قرية قليشان، و6 ممرضين بالوحدة الصحية لقرية قليشان، و15 موظفا بمركز الطفولة والأمومة، و14 ممرضا بالوحدة الصحية بقرية دمسنا، للتحقيق، لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية، وغيابهم عن العمل.