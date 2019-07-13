الجندي: الصوم عن نهش أعراض الناس أفضل من "6 من شوال" و"عاشوراء"

شدد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، على ضرورة الصيام عن نهش أعراض وسمعة وكرامة الناس، وقال إن أفضل صيام تلقى به الله، هو الصيام عن نهش لحوم وأعراض الناس، كما أنه يُعد أفخم من صيام عاشوراء وستٍّ من شوال.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون"، الذي يُعرض على شاشة "dmc"،: "استقامتك لا تجعلك تنظر للعاصي نظرة استعلاء، فالقلوب بين يدي الله يغيرها كيفما يشاء، ولو أنت مستقيم، فهذه رحمة من الله، فعليك أن تترك الناس وشأنهم، ولا تتحدث في أعراضهم وأمورهم".

واستشهد الداعية، بقول الله- تعالى-: "وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ".

واستطرد: ولقد صح عن الرسول- صلى الله عليه وسلم-، أنه لما عُرِجَ به، مَرَّ على قوم لهم أظافر من نحاس، يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقال: يا جبريل، من هؤلاء؟، فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم.