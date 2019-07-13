غلق 14 مزرعة دواجن 3 أشهر لمخالفتها القانون في البحيرة

قرر اللواء مهندس هشام السعيد، محافظ الغربية، غلق 14 مزرعة دواجن بمراكز طنطا والمحلة الكبرى وزفتى وذلك لمخالفتها القانون رقم 70 لسنة 2009 بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية طبقا للقرار الوزاري رقم 941 لسنة 2009.

جاء ذلك بناء على ما تم عرضه فى مذكرة مديرية الطب البيطرى بالغربية، التي توضح عدم تعاون أصحاب المزارع مع قطاع الطب البيطري، لإحكام السيطرة على عملية بيع وتداول الطيور الحية، للسيطرة على مرض إنفلونزا الطيور ومنع انتشاره من خلال أخذ عينات من الدواجن قبل نقلها حية من المزارع للتأكد من سلامتها.

في السياق ذاته؛ أكد محافظ الغربية أهمية تعاون أصحاب المزارع مع قطاع الطب البيطرى بالمحافظة وذلك لمنع إنتشار الأمراض التى تؤثر على صحة وسلامة المواطنين والحفاظ على الثروة الداجنة بنطاق المحافظة.

وأشار إلى استمرار الحملات الرقابية على كل القطاعات لضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم، حفاظا على صحة المواطنين.