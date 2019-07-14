التعليم العالي: 20 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن خلال 3 سنوات

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، إن المعدلات العالمية للأطباء تنص على ألا يقل عن 20 طبيبًا بكل التخصصات لكل 10 آلاف مواطن، بينما المعدل في مصر قرابة 9 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، متوقعًا أن تصل مصر إلى المعدلات العالمية خلال ثلاث سنوات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، أن معدل الصيادلة في مصر أكبر من أربعة أضعاف المعدل العالمي، متوقعًا أن يزيد أطباء الأسنان في مصر عن المعدل العالمي خلال عامين، بسبب زيادة أعداد كليات طب الأسنان.

وتابع: "نعاني من النقص في التمريض والعلاج الطبيعي، وهناك احتياج في العالم كله إلى الطبيب المصري، فبعدما عدلنا سنوات الدراسة، صاروا معتمدين ومطلوبين في ألمانيا وانجلترا ومختلف دول العالم".

وقال إن الدولة تتعلم تكاليف تعليم الأطباء، ما يساهم في زيادة جودة التعليم، وبالتالي أصبحوا مطلوبين على مستوى العالم.

وأشار إلى أن مشاكل الأطباء تكمن في بيئة العمل، بداية من المقابل حتى التدريب والتأهيل والحصول على دراسات عليا، وأن الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجها إلى عدم النظر للمنظومة الطبية بشكل كمي.

وواصل: "يجب أن تجذب مستشفيات الوزارة الأطباء للعمل فيها، ولذلك فنحن نعمل وفق أرقام وحقائق ودراسات تتعلق بكل قطاعات الطب، وفي هذا العام استطعنا أن نتوسع في كليات الطب بالمحافظات، وهناك أكثر من 18 آلية طب من أصل 26 جامعة، ولذلك فبعض الجامعات في حاجة إلى فتح كليات طب".

وأردف: "لدينا ما يقرب من 17 ألف صيدلي يخرج سنويًا إلى سوق العمل ونحن لا نحتاج إلى هذا العدد، ولكن لدينا نقص في أعداد الأطباء، ومن ثم فإن توجه الدولة هو زيادة عدد كليات الطب، ونعمل على تحسين المقابل المادي الذي يحصل عليه الطبيب سواء في الجامعة أو وزارة الصحة، بتوجيه من رئيس الوزراء".