ارتفعت أسعار الذهب جنيها اليوم الأحد 14 يوليو، ليباع عيار 24 بـ745 جنيها مقابل بـ744 أمس.

ويباع عيار 21 بـ652 جنيها، ويباع عيار 18 بـ559 جنيهًا، بينما سجّل الجنيه الذهب 5 آلاف و216 جنيها.