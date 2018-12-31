يبدو أن «أدهم» لم يكن قانعاً بالدخل الثابت الذى حققته له الوظيفة فى عصر الوالى محمد على، فانساق إلى استكمال ما يظن أنه حق له من أموال الدواوين، فمد يداً، واختلس الأموال وسرق المعدات، ونظراً لأن الوالى كان يواجه هذه الأشكال من الفساد بعقوبات حاسمة تشمل السجن والنفى والعزل، فقد قرر «أدهم» أن ينهج نهجاً جديداً فى جمع المال من الوظيفة الميرى، فأغمض عينه عن النظر إلى مال الدواوين، وفنجلها على الآخر وهو ينظر إلى المتعاملين مع الدواوين من التجار والصناع وغيرهم. يقول رزق نورى، صاحب كتاب «الفساد فى عصر محمد على»: «تمدّنا وثائق تلك الفترة -السنوات الأولى لبناء مصر الحديثة- بمعلومات مهمة عن الرشوة فى الدواوين، والتى تورط فيها قطاع كبير من الموظفين من مختلف الفئات الوظيفية من النظار إلى المديرين إلى الكتبة والصرافين.

وبتحليل ظاهرة الرشوة تتّضح لنا شبكة العلاقات التى ربطت أصحاب المصالح من التجار والصناع والبيروقراطيين، فأحد التجار الذين يورّدون الأخشاب لمشروع القناطر الخيرية تم اتهامه بالاحتيال على الحكومة، وأثبتت التحقيقات معه تورّط عدد من الموظفين، منهم هاشم أفندى، ناظر مخزن الترسانة، وكاتب اليومية بالمخزن المذكور».

من عجائب أدهم المصرى أنه كان يصور لنفسه أن «الرشوة» أخف وطأة من «الاختلاس». فمد اليد إلى مال الدواوين كان يتم اكتشافه ومعاقبته عليه، أما مال المتعاملين من الدواوين من التجار والصناع فيشبه «الحسنة المخفية» التى تنفع «أدهم» ولا تزعج الدولة فى شىء!.. هكذا أقنع «أدهم» نفسه بأن الرشوة أهون من الاختلاس، ولم يفهم أن هذا النمط من التفكير ينقله من دائرة الفساد إلى دائرة التخريب. فالقبول بالرشوة يعنى تسليم الدواوين خامات وأدوات قليلة الجودة يمكن أن تؤدى حين الاعتماد عليها إلى خراب مشروعات تتكلف الملايين.

لم يفهم «أدهم» أن الاختلاس والرشوة داءان وبيلان وأداتان قادرتان على هد أى جهد تنموى، وأن الخراب سيصب عنده فى النهاية. لقد بلغ «أدهم» مبلغاً عجيباً وهو يقتات على الرشوة خلال السنوات الأولى لانخراطه فى الوظيفة. وما أكثر ما كان يبرر لنفسه السقوط فى براثنها.

فمنذ أن دهمته الحياة بقسوتها، اعتاد «أدهم» تبرير أى مفسدة يجد نفسه مسوقاً إليها. يقول لنفسه: لقد بذلت ودفعت الكثير ودخلت الوظيفة بالمحسوبية، والمحسوبية لها ثمن لا بد من تحصيله عبر الوظيفة فى «الديوان»، ورغم أن الوظيفة تحقق دخلاً ثابتاً لصاحبها إلا أن هذا الدخل ضعيف قياساً إلى ما كان يحلم به من أن يصبح الديوان معراجاً يطير به إلى حيث الحياة المسترخية فى الحديقة والناى، لذا لا بد من إكمال الناقص عبر الحصول على الرشاوى!. خطا «أدهم» بعد ذلك خطوة أوسع عندما زغزغه ضميره الدينى وسأله: كيف تبرر لنفسك الرشوة، ثم تصلى وتصوم وتحج وتعتمر؟.

فكّر «أدهم» قليلاً، ثم انطلق لسانه بالإجابة: لا تسمها «رشوة».. سمها «شاى أو دخان» حين يكون المبلغ تافهاً.. وسمها «إكرامية» حين يكون المبلغ متوسطاً، وسمها «هدية» حين تكون العطية سمينة، وسمها «نفحة» إذا أردت التبرك، وسمها «حسنة» إذا أردت التقدس.

وهكذا اجتهد «أدهم» فى التبرير والتنويم حتى خلد ضميره إلى النوم العميق، وحتى يكون أكثر اتساقاً مع نفسه بعد أن أصبحت الوظيفة فى الديوان مصدر عزه، فقد قرر أن يسمى «الديوان» بـ«المصلحة»!.